Fofó sente-se traído

"Estivemos reunidos no Algarve [há dois meses] e agora fazem isto nas costas, sem discutir. Claro que ninguém gosta de ser traído desta forma", afirmou Domingos Estanislau, presidente do Futebol Benfica, sobre a reformulação do campeonato feminino proposta pela FPF, que fez aumentar de 12 para 20 equipas na próxima época, com o novo formato dividido em duas séries de dez clubes.





"A Federação deu por terminados os campeonatos, sem subidas nem descidas, e de uma assentada anunciou mais oito equipas no principal escalão. Isto é evolução ou é andar para trás?", questionou, admitindo "influências". "Na Federação há gente de bom senso mas que foi levada a este contexto. Para mim é muito complicado perceber o que se passou em dois dias", finalizou Domingos Estanislau.