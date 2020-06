FPF deixa cair teto salarial no campeonato feminino

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta quarta-feira a decisão de não incluir no regulamento 2020/21 da Liga feminina de futebol a controversa norma de "limite orçamental" que tanto deu que falar nos últimos dias. Segundo o comunicado da FPF, a decisão foi tomada após ser alcançado um entendimento com o Sindicato dos Jogadores, isto depois de uma reunião de trabalho entre ambos os organismo "na sequência da interpretação sobre a norma".





Federação Portuguesa de Futebol e Sindicato dos Jogadores chegam a entendimento e norma do limite orçamental não constará da proposta final.A Federação Portuguesa de Futebol e o Sindicato dos Jogadores realizaram uma reunião de trabalho na sequência da interpretação sobre a norma de "limite orçamental" proposto para o regulamento 2020/21 da Liga feminina de futebol de 11 que está em discussão e recolha de contributos anterior à sua aprovação final.Sendo a Federação e o Sindicato parceiros na promoção e desenvolvimento da participação das mulheres no desporto em geral e no futebol em particular e face ao clima de intranquilidade gerado pelo facto da medida ter sido interpretada como uma discriminação em função do género – coisa que não é nem poderia ser -, a FPF informou o Sindicato que essa norma específica não constará do regulamento 2020/2021.Desta forma, em clima de diálogo social com o Sindicato de Jogadores, será encontrada uma solução alternativa que busque aquilo que todo o universo do futebol feminino deseja: mais equilíbrio competitivo.Paralelamente, Federação e Sindicato continuam comprometidos a finalizar o acordo coletivo de trabalho com normas adequadas ao futebol feminino nacional, que traduzam as políticas ativas de discriminação positiva, como tem acontecido nos últimos 8 anos de forma inequívoca.A FPF informou o Sindicato que manterá o plano de apoio para o setor no valor de 600 mil euros e que juntos trabalharão na melhoria desse programa de discriminação positiva que ajudará os clubes e contribuirá para o desenvolvimento das jogadoras portuguesas.