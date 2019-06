FPF distribui 250 mil euros pelos clubes da Taça de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta quinta-feira a decisão de distribuir 250.000 euros pelos clubes participantes na Taça de Portugal de futebol feminino, decisão que já contemplará a época 2018/2019.A FPF classifica a decisão tomada pela direção como "histórica" e "é mais um passo no caminho do desenvolvimento do futebol feminino em Portugal e enquadra-se na estratégia de investimento" que o organismo tem promovido.Assim, segundo a FPF, será distribuída "uma verba de 250.000 euros, de forma proporcional, por todas as 55 equipas que disputaram a competição que foi ganha esta temporada pelo Benfica"."Os valores entregues obedecem a critérios de presença nas eliminatórias e naturalmente atende ao mérito do trajeto desportivo de cada equipa", lê-se.Em declarações divulgadas no site da FPF, Fernando Gomes, presidente do organismo, explica que a decisão pretende "ajudar os clubes que são parceiros indispensáveis e fulcrais no crescimento futebol feminino" e é um sinal do compromisso da FPF "na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e solidária".Na época, 2018/2019 a Taça de Portugal distribuiu quatro milhões de euros pelos clubes, o que representou um aumento de 14,3% em relação à última época.