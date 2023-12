FPF distribui mais de 177 mil euros pelas equipas da Liga BPI

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai distribuir 177.936 euros por 11 clubes da Liga BPI. Esta verba é proveniente do fundo solidário da Liga dos Campeões feminina. Este valor foi gerado pela campanha do Benfica, única equipa portuguesa que disputou a prova na época passada.Feitas as contas, cada clube irá receber 16.176 euros e deverá aplicar este dinheiro, conforme regras da UEFA, na formação e nas infraestruturas exclusivas do futebol feminino.Recorde-se que os encarnados estão a participar novamente na Liga dos Campeões, mas na próxima temporada Portugal passará a ter duas equipas na competição.