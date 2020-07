FPF indica Benfica para a Liga dos Campeões feminina

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta quarta-feira ter indicado o Benfica como representante português na Liga dos Campeões de futebol feminino.

Segundo o comunicado federativo, a pré-inscrição do Benfica segue "as indicações emanadas pelas circulares da FIFA", uma vez que os encarnados lideravam a Liga feminina de futebol em 13 de março, com 15 jornadas disputadas.

A equipa lisboeta chega, assim, à Liga dos Campeões logo após o ano de subida à principal divisão, e no terceiro ano desde o arranque, depois de terem vencido a II Liga e a Taça de Portugal no primeiro ano de existência.