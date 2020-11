FPF investiga alegados comentários racistas dirigidos à benfiquista Christy Ucheibe

No seguimento de uma denúncia do Benfica, que deu conta de alguns comentários racistas dirigidos à jogadora Christy Ucheibe após o jogo com o Famalicão, para a Taça de Portugal feminina, a FPF instaurou um processo para tentar apurar os factos, tendo ainda por base uma "eventual violação de deveres legal ou regulamentarmente previstos quanto às restrições à presença de público nas bancadas".





Recorde-se que na sua newsletter diária, os encarnados denunciaram as "lamentáveis manifestações racistas" vindas da bancada."Instauração de processo de averiguações, por deliberação da Secção Não Profissional, de 16 de outubro de 2020, para apuramento de alegados comportamentos discriminatórios dirigidos contra a jogadora Christy Ucheibe, do Sport Lisboa e Benfica, por espetadores ou agentes desportivos do Futebol Clube de Famalicão e, ainda, da eventual violação de deveres legal ou regulamentarmente previstos quanto às restrições à presença de público nas bancadas."