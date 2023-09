FPF promove 'Super Jogo' no Famalicão-Ouriense da Liga BPI: bilhetes grátis e iniciativas

O Famalicão-Ouriense, que no sábado (14 horas) abre a 2.ª jornada da Liga BPI, "vai realizar-se em modo de Super Jogo", revelou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF)Trata-se de uma iniciativa conjunta da equipa da casa e da FPF, que disponibiliza aos adeptos e famílias uma uma 'fan zone' com várias atividades recreativas.O encontro terá entrada livre, mediante levantamento do ingresso na bilheteira, junto às portas 1 e 2 do Estádio Municipal 22 de Junho, a partir das 12h30 de sábado.