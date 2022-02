FPF reforça apoio ao futebol feminino em 300 mil euros

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou hoje à agência Lusa que decidiu reforçar o apoio ao futebol feminino no valor de cerca de 300 mil euros.

A FPF tem um programa de apoio ao futebol feminino, sendo que esta medida é destinada exclusivamente à Taça de Portugal desta época e pretende beneficiar todos os clubes que disputam a prova.

Na medida, cada clube participante nas eliminatórias da Taça de Portugal da época em curso vai receber um valor pela sua presença em cada fase da prova, com a verba distribuída aos clubes a crescer nas fases mais adiantadas.

As equipas que atingirem as meias-finais recebem 5.000 euros, enquanto o finalista vencido terá direito a 7.500 euros e o vencedor 10.000 euros. Ao longo da prova, os clubes vão acumulando as verbas ganhas em cada eliminatória, pelo que os dois finalistas chegam ao jogo decisivo com uma verba total de 16.250 euros, que somarão às que cada um receberá na final.

No total, 84 clubes vão receber estes valores extra.