Francisca Nazareth eleita melhor jovem da Liga BPI 2022/23

Francisca Nazareth foi esta terça-feira eleita pelo Sindicato dos Jogadores (SJ) a melhor jovem da Liga BPI 2022/23.

A criativa do Benfica conquistou 27,57% das preferências, somando os votos dos treinadores e do sufrágio que decorreu no site do SJ, superando a concorrência de Telma Encarnação (Marítimo), com 8,58%, e de Alexandra Henriques (Clube de Albergaria), que obteve 7,69% dos votos.

Esta temporada, Francisca Nazareth revelou-se uma peça fundamental no título conquistado pelas encarnadas, com 15 golos e oito assistências em 18 jogos realizados.

Ainda não é conhecida a data em que o Sindicato dos Jogadores irá entregar a distinção à internacional portuguesa de 20 anos.