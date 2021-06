Francisca Silva assina contrato profissional com o Sporting

Francisca Silva assinou contrato profissional com o Sporting, anunciaram os leões através dos meios oficiais. A lateral, de 19 anos, chegou ao clube em 2019, proveniente do Sp. Braga, e assume que não esperava atingir tão cedo este patamar na carreira.





"Estava à espera de que um dia pudesse acontecer, mas não tão cedo. É um sentimento de orgulho e é o reconhecimento do meu trabalho. Estou muito satisfeita e ansiosa pela próxima época", disse à Sporting TV a jovem jogadora, que, apesar de ter estado integrada na equipa B em 2020/21, ainda treinou algumas vezes com o plantel principal.Antes, recorde-se, o Sporting já havia anunciado também a assinatura de contrato profissional com a guarda-redes Carolina Jóia.