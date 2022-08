Francisco Neto: «Queremos chegar à última jornada a depender apenas de nós»

O selecionador nacional Francisco Neto divulgou, esta terça-feira, a convocatória para os dois últimos encontros decisivos de qualificação para o Mundial feminino do próximo ano, que será organizado pela Austrália e Nova Zelândia. Da lista de 23 eleitas, nota de destaque para o regresso de Ana Capeta, do Sporting, e para as ausências da defesa-direito Catarina Amado, do Benfica, e de Andreia Jacinto, da Real Sociedad. Ambas as jogadoras encontram-se lesionadas.





Inserido no grupo H, Portugal defronta a Sérvia a 2 de setembro, pelas 19h00, e recebe a Turquia quatro dias depois (a 6 de setembro), em Vizela, a partir das 17h30. A equipa das quinas está no 3º lugar, com 16 pontos, a dois das sérvias (2.º lugar) e a cinco da líder Alemanha. Por isso, a missão portuguesa tem como foco vencer os dois jogos para continuar a poder sonhar com o playoff de acesso ao Mundial.Questionado sobre se as jogadoras portuguesas vão saber lidar com essa 'obrigação de ganhar', Francisco Neto assume que a pressão faz parte do vocabulário da Seleção Nacional. "Seja qual for o adversário, temos que competir para ganharmos os jogos. Esta é a mensagem que passo às atletas. Estamos num ponto de situação em que o empate não serve os nossos interesses. Desde o primeiro dia, definimos que queremos chegar à última jornada a depender apenas de nós. Essa é a nossa meta para estes dois jogos, sobretudo, para o primeiro frente à Servia, que tem jogadoras de qualidade, nomeadamente a Jovana Damnjanovic, que atua no Bayern Munique. É uma jogadora muito forte a explorar a profunidade e vamos estar atentos a isso", assegurou o técnico nacional que reconhece que será um "fracasso" caso Portugal não consiga qualificar-se para o Mundial:"Se falharmos o nosso objetivo é muito duro, pois, neste momento, somos uma equipa de pote 2 a nível europeu."Recorde-se que o primeiro lugar garante o apuramento direto para a fase final do Campeonato do Mundo, enquanto os três melhores segundos lugares dos nove grupos da zona europeia seguem para a segunda ronda do playoff, onde vão defrontar os vencedores da primeira ronda, discutida entre os restantes seis segundos lugares.