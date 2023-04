Francisco Neto: «Temos um grupo de jogadoras cada vez mais alargado»

Francisco Neto lamentou as dificuldades sentidas por Portugal na derrota com o Japão, em particular disputado esta sexta-feira no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães."Nos primeiros 25 minutos, Portugal foi uma equipa calma e jogou como tinha planeado. Sabíamos que, durante o jogo, haveria momentos difíceis de parar o Japão. Nos 20 minutos finais da primeira parte, foi difícil. Tivemos algumas dificuldades nas bolas paradas. Ao intervalo, tentámos retificar algumas coisas. Vimos o que o Japão é capaz de fazer, mas, nos minutos finais, Portugal regressou ao jogo e pressionou o Japão", começou por referir o selecionador nacional, após o encontro."Temos um grupo de jogadoras cada vez mais alargado. O nosso lema é: quem entra acrescenta. Quem tem acompanhado a evolução desta seleção, no apuramento para o campeonato do mundo, viu que temos feito muitas alterações. Com quatro ou cinco mudanças, a equipa não perde rendimento. É importante, nestes jogos, contra uma equipa tão forte como o Japão, as jogadoras saberem o que têm de fazer", acrescentou, tendo ainda abordado a participação de Portugal no Mundial que decorre no verão."Acredito que Portugal vai competir até ao último dia com essa oportunidade. Queremos depender só de nós no dia em que jogarmos com os Estados Unidos [na terceira e última jornada do Grupo E do Mundial]. Com esta atitude, com esta organização e com esta competitividade, estaremos mais perto de o fazer. Esta fase de preparação vai-nos obrigar a dar o passo seguinte. O patamar em que estamos não é suficiente. Todas as equipas vão crescer até lá e nós vamos ter de crescer com elas", finalizou.Também Inês Pereira, guarda-redes da Seleção Nacional, analisou a partida, diante de "uma equipa realmente difícil"."Sabíamos que o Japão era uma equipa realmente difícil. Com a bola, são uma das melhores equipas do mundo. Estivemos bem, demos luta. Foi um jogo interessante para prepararmos o Campeonato do Mundo. Sendo guarda-redes, gosto destes jogos em que tenho mais ações, mas seja contra o Japão, seja contra outra seleção, se estiver todo o jogo parada e só vier uma bola aos 90 minutos, tenho de estar preparada. O importante é jogar e contribuir para o sucesso da equipa", afirmou no final do encontro.