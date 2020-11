Futebol Benfica vai faltar hoje a jogo caso não haja adiamento: «Não vamos conseguir»

A equipa de futebol feminino do Futebol Benfica vai faltar esta quarta-feira ao jogo no terreno do Torrense, da quarta jornada campeonato nacional, caso o jogo não seja adiado, disse à Lusa o presidente do clube lisboeta.

"Não vamos conseguir jogar hoje. Com o jogo agendado para as 19 horas, num dia de semana, não temos jogadoras suficientes. As nossas jogadoras são estudantes, outras têm as suas atividades laborais, com responsabilidades, e não é possível", afirmou o presidente do Futebol Benfica, Domingos Estanislau, em declarações à Lusa.

O jogo em atraso da quarta jornada estava marcado para hoje, às 19, em Torres Vedras, o que levou o Futebol Benfica a anunciar a falta de comparência.

Domingos Estanislau assegurou que esta decisão estava tomada, mas que foi contactado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para um possível adiamento.

"Solicitaram informações sobre as nossas jogadoras e enviámos tudo já hoje. Acredito que o jogo vai ser agendado para nova data", explicou.

O Futebol Benfica ocupa o oitavo lugar da Série Sul do Nacional feminino, ainda sem pontuar nos três jogos já disputados, enquanto o Torreense segue no sétimo, com um ponto em dois encontros.