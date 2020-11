Futebol Benfica vai mesmo faltar ao jogo com o Torreense

O Futebol Benfica vai mesmo faltar ao jogo desta quarta-feira, frente ao Torreense. Em declarações à agência Lusa, o presidente do emblema lisboeta, Domingos Estanislau, havia lamentado o facto de a equipa não ter jogadoras suficientes para se apresentarem em Torres Vedras às 19 horas - pois muitas são estudantes ou trabalhadoras -, e, por isso, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), baseando-se até no facto de, habitualmente, o Fofó treinar a partir das 20h30, questionou o Torreense sobre a possibilidade de o jogo passar para as 21h15, pedido esse que foi aceite.





No entanto, segundo apurámos, o Futebol Benfica já notificou a FPF de que não vai comparecer no Estádio Manuel Marques, o que, a registar-se, deverá resultar numa derrota por 3-0 neste duelo da 4ª jornada da Série Sul da Liga BPI.