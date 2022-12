A FPF anunciou que Portugal ultrapassou as 13 mil praticantes federadas de futebol e futsal. Tendo terminado a época anterior com 12.818 inscritas, atualmente são 13.107 as praticantes femininas federadas.Ao nível do futebol, o número de jogadoras subiu de 8.117 para 8.967. Em paralelo, refira-se a criação de mais competições de clubes e ainda três Seleções: Sub-18 de futebol feminino, Sub-15 e Sub-17 de futsal feminino.Há a registar o crescimento de 7.265 jogadoras federadas nos últimos dez anos: de 5.842 em 2012 para as atuais 13.107, o que se traduz num acréscimo de 124%.