Gabriela Vinhas reforça Sporting

Gabriela Vinhas é reforço do Sporting. A central de 18 anos chega do Famalicão, vencedor da Taça de Portugal na última época, e assina até 2026, confirmando a notícia avançada por. É a terceira cara nova da equipa de Mariana Cabral para 2023/24, depois de confirmadas as contratações de Fátima Pinto, vinda do Alavés, e de Jacynta Gala, oriunda do Celtic."O Sporting é um clube muito grande. Estou muito contente por estar aqui e entusiasmada para começar a trabalhar. Venho para ganhar títulos e dar alegrias aos sportinguistas", começou por dizer a jovem jogadora, internacional sub-19 por Portugal, que iniciou a temporada na equipa B das famalicenses, mas depressa chegou à equipa principal, somando 15 jogos.A defesa explicou depois a decisão de assinar pelas leoas. "Era o patamar que eu queria para a minha carreira. O Sporting aposta muito na formação e tem ajudado as jovens jogadores a chegar muito longe. Vou estar aqui com as melhores e por isso conseguirei também eu ser melhor a cada dia", considerou. "Vou trabalhar com a Ana Borges, que é das jogadoras mais experientes do campeonato e da Seleção, assim como a Cláudia Neto, e vou tentar captar e aprender o máximo com elas", garantiu.