Golo de Bachmann ao Bayern Munique no prolongamento coloca PSG nas 'meias' da Champions

O Paris Saint-Germain qualificou-se esta quarta-feira para as meias-finais da Liga dos Campeões de futebol feminino, ao empatar 2-2, após prolongamento, na receção ao Bayern Munique, depois do triunfo na Alemanha por 2-1.

No Parque dos Príncipes, em Paris, um golo da suplente Ramona Bachmann, aos 112 minutos, qualificou as parisienses, finalistas da prova em 2014/15 e 2016/17.

No tempo regulamentar, as anfitriãs marcaram primeiro, aos 17 minutos, por Sandy Baltimore, mas as bávaras deram a volta ao resultado, igualando a eliminatória, com tentos de Saki Kumagai, aos 19, e Lea Schüller, a desviar remate de Klara Buhl, aos 55.

As parisienses ficam agora à espera de adversário nas 'meias', que sairá do confronto entre as compatriotas do Lyon e a Juventus, que se defrontam na quinta-feira, em França, após o triunfo das transalpinas por 2-1 em Turim.

No primeiro encontro da segunda mão dos quartos, disputado hoje, qualificou-se o Barcelona, ao vencer o Real Madrid por 5-2, num jogo histórico, com um recorde mundial de 91.553 espetadores, em Nou Camp.

Nunca um jogo feminino tinha tido tanta assistência, com o público presente no clássico espanhol a superar os 90.185 que viram ao vivo no Rose Bowl, em Pasadena, a final do Mundial de 1999, entre os Estados Unidos e a China.

Depois da vitória por 3-1 em Madrid, as catalãs ainda se assustaram na segunda mão dos 'quartos', quando, já em plena segunda parte, as 'blancas' conseguiram chegar a 2-1, mas as detentoras do título europeu responderam à altura.

Mapi León, aos 16 minutos, Aitana Bonmatí, aos 52, Clàudia Pina, aos 55, a Bola de Ouro Alexis Putellas, aos 62, e Graham Hansen, aos 70, marcaram pelo Barça, que defronta nas 'meias' o Arsenal ou o Wolfsburgo -- 1-1 em Inglaterra. Por seu lado, Olga Carmona, aos 16 minutos, de penálti, e Claudia Zornoza, aos 48, com um tremendo chapéu a Sandra Paños de muito longe, faturaram para as merengues.

Em 2021/22, o FC Barcelona, já campeão espanhol e vencedor da Supertaça, soma agora 37 vitórias, em 37 jogos, com 182 golos marcados e 11 sofridos.