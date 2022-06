Gonçalo Nunes a caminho da equipa feminina do Sp. Braga

Depois da saída de João Marques, Gonçalo Nunes prepara-se para assumir o comando técnico da equipa feminina do Sp. Braga, apurou Record. O treinador regressa assim ao cargo de técnico principal, isto depois de ter terminado a época passada como adjunto do Sporting.Gonçalo Nunes inicou a carreira de treinador em 2018/19, na equipa feminina do Estoril, clube onde esteve durante três temporadas. Após a passagem pela Noruega, onde foi coordenador técnico na NK Academy, Nunes voltou a Portugal para ser o treinador principal da formação feminina do Amora, isto antes de rumar ao Sporting.Na temporada que agora finda, o Sp. Braga terminou o campeonato no 3º lugar, mas conquistou a Taça da Liga.