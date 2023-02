Gonçalo Nunes: «A partir do 2-1 o jogo ficou bastante controlado»

Apesar da derrota frente ao Famalicão nesta quarta-feira, o Sp. Braga assegurou um lugar na final da Taça da Liga feminina. No final do encontro, o técnico Gonçalo Nunes não escondeu a satisfação pelo feito.

"Encarámos o jogo como a segunda parte da eliminatória. Vínhamos em vantagem e o plano era controlar o que sabíamos que iria ser a iniciativa e o maior ímpeto ofensivo do Famalicão. Queríamos defender bem e depois termos capacidade para fazer transições e atacar. Criámos algumas situações na 1ª parte, mas não fizemos e deixámos o jogo em aberto. Na 2ª parte, após o primeiro golo, houve um momento em que o Famalicão carregou forte, mas reentrámos no jogo com a nossa organização. Quem entrou no jogo fê-lo muito bem, fizemos um jogo competente e alcançámos o objetivo de chegarmos à final", começou por dizer.

O técnico das minhotas deu ainda ênfase ao momento em que a sua equipa conseguiu reduzir a desvantagem no marcador: "Vivemos alguns minutos com a possibilidade de sofrermos o empate e foi importante termos essa reação. Mexemos na equipa com a intenção de termos mais ataques e conseguimos o 2-1 [aos 78’]. A partir daí o jogo ficou bastante controlado, apesar de a maior iniciativa ter ficado do lado do Famalicão".