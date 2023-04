Gonçalo Nunes e o 1.º golo do Benfica frente ao Sp. Braga: «Não consigo compreender nem aceitar»

Gonçalo Nunes, treinador do Sp. Braga, analisou, este sábado, a derrota da sua equipa diante do Benfica (1-3) na final da Taça da Liga feminina, frisando que não consegue "compreender nem aceitar" o lance do primeiro golo das águias, um penálti de Carole Costa que, numa primeira fase, foi defendido por Patrícia Morais e que a árbitra da partida mandou repetir."A análise é simples. Acho que fizemos um jogo competente. Foi um jogo que demonstra que somos cada vez uma equipa mais completa. O lance que origina o primeiro golo do Benfica é um lance que acaba por penalizar. Não consigo compreender nem aceitar que se repita aquele lance. As jogadoras acabaram por sentir. Na 2.ª parte entrámos novamente de forma competente, tivemos um bocadinho mais de dificuldade em ligar [o jogo] nas transições. A partir do 1-2 o jogo partiu, e um jogo partido contra uma equipa como o Benfica fica sempre mais difícil. Dar os parabéns à equipa. Será sempre uma derrota, mas voltaremos mais fortes. Queria deixar também uma palavra para agradecer a comparência dos nossos adeptos, pedir que continuem a apoiar. Ajudem-nos a continuar a crescer porque vamos voltar a estes palcos e vamos levar títulos para Braga", explicou o técnico, em declarações ao Canal 11.