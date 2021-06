Gonçalo Nunes é o novo treinador do Amora. O treinador, de 46 anos, orientou o Estoril nas últimas três temporadas e agora vai orientar o emblema da margem sul, também na Liga BPI.





"O que me atraiu foi a vontade que o clube demonstrou em ter-me aqui. O projeto do clube rima com a minha ambição e espero conseguir corresponder", afirmou o técnico, em declarações nas redes sociais do Amora.