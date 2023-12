Gonçalo Nunes é o novo treinador do Torreense

Gonçalo Nunes é o senhor que se segue no comando técnico do Torreense, que milita na Liga BPI.Após a saída de José Vasques, o emblema de Torres Vedras informou ao início da tarde desta terça-feira a contratação de Gonçalo Nunes para a função de treinador principal da equipa sénior feminina para a temporada 2023/2024.O técnico de 48 anos conduziu na última época o Sporting de Braga ao 3.° lugar na Liga BPI e à final da Taça de Portugal.Nunes conta ainda com passagens por Estoril, NF Academy (Noruega), Amora e Sporting, este último como treinador-adjunto.Refira-se que o novo treinador azul e grená assume o projeto do Torreense, "com o intuito de ajudar o clube a cumprir os seus objetivos na Liga BPI", lê-se na nota de imprensa enviada à comunicação social.