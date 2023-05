Gonçalo Nunes: «Esperamos que esta final corra melhor que na da Taça da Liga»

O treinador do Sporting de Braga, Gonçalo Nunes, afirmou, esta sexta-feira, que espera coroar a evolução da equipa com a conquista da Taça de Portugal feminina de futebol, salientando que "os detalhes" ditarão o resultado final.

Gonçalo Nunes, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Famalicão, diz ser um privilégio poder disputar o jogo no estádio do Jamor, em Oeiras, espera um resultado diferente daquele da Taça da Liga, no qual perdeu com o Benfica, por 3-1.

"Nervosismo não há. É um privilégio estar num palco destes. Trabalhámos arduamente para estarmos envolvidos nas decisões das provas nacionais. Estamos em mais uma final. Esperamos que esta final corra melhor que na da Taça da Liga. Sinto-me um privilegiado. Vamos desfrutar deste palco único e merecido para o que este grupo tem feito", começou por referir.

Para o treinador, que na época passada também esteve no Jamor, mas como treinador adjunto de Mariana Cabral, no Sporting, o encontro deste sábado será difícil entre "duas equipas que conhecem bem", mas não só.

"Todos se conhecem bem, para além das equipas, os dois treinadores conhecem-se muito bem e as jogadoras também. A razão levará que as jogadoras consigam fazer o que sabem fazer. Num palco destes, onde terá de haver um vencedor, os detalhes farão toda a diferença", sustentou.

Partindo da mesma ideia, a jogadora Patrícia Morais salienta que pelo simples facto do Sporting de Braga ter sete jogadoras que já ganharam a Taça de Portugal não lhes dá o estatuto de favoritas.

"As finais são para ganhar. Quem for mais competente e mais frieza na finalização vencerá esse jogo. Estou à espera de ter muito trabalho. O Famalicão está aqui com todo o mérito. Vamos tentar ser competentes e explorar as fragilidades do adversário", garantiu a guarda-redes.

O Sporting de Braga defronta este sábado, às 16:30 horas, o Famalicão na final feminina da Taça de Portugal, que será arbitrada por Sandra Bastos, da AF Aveiro.