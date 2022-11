Gonçalo Nunes: «Não reduzimos o resultado para 2-1 e em novo erro sofremos o 3-0»

Gonçalo Nunes reconheceu que o facto de o Benfica ter marcado dois golos em 20 minutos fez a diferença, na derrota do Sp. Braga diante das águias por 3-0.





"Num jogo destes, ter uma equipa que marca cedo e outra que sofre, mexe sempre com o jogo, torna mais confortável para quem está a ganhar e mais difícil para quem está a perder. Não foi só um golo, acabámos por sofrer dois num período ainda precoce do jogo, isso deixou-nos intranquilos, claramente não fizemos uma primeira parte ao nosso nível. Acabámos por ir crescendo no jogo, na segunda parte entrámos bastante bem, e numa fase em que estávamos por cima e a criar oportunidades, não fizemos [golo], não reduzimos o resultado para 2-1 e em novo erro sofremos o 3-0", frisou o treinador das bracarenses, após o encontro."Não há dúvida de que o Benfica foi melhor e foi um justo vencedor, mas é um resultado desnivelado em relação àquilo que foi o jogo", acrescentou o técnico, que vê as encarnadas isolarem-se na liderança do campeonato mas não deita a toalha ao chão.

"Ainda há muita Liga, muita época. Claramente [Benfica e Sp. Braga] são dois dos candidatos [ao título]. O Benfica, como campeão em título, parte sempre como favorito, mas ainda há muito para jogar e nada se acabou com o resultado aqui. Tenho a certeza que iremos evoluir e trabalhar para nos apresentarmos mais fortes numa próxima vez em que nos encontremos", realçou.