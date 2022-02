Guarda-redes Letícia rescinde com o Benfica: «Não é bem uma despedida, talvez um até logo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A guarda-redes Letícia Silva e o Benfica acordaram a rescisão do contrato, um ano após a futebolista brasileira ter chegado às águias, informou esta segunda-feira o campeão nacional."O Sport Lisboa e Benfica e Letícia Silva chegaram a acordo para o término do respetivo vínculo contratual. Por motivos de ordem pessoal da futebolista, o clube esteve sempre ao seu lado e deu todo o apoio possível através da estrutura profissional da equipa feminina de futebol", escreveram os 'encarnados', no site oficial.

O Benfica assinala a "forma indelével como a guardiã marcou a equipa, com vincado espírito competitivo, integrando um grupo de trabalho focado e ambicioso".

Em declarações aos meios de comunicação do clube, Letícia considera que não se trata de uma despedida e enaltece o prazer de ter representado o clube lisboeta.

"Não é bem uma despedida, mas talvez um até logo. Foi um enorme prazer, um grande orgulho ter vestido esta camisola e representado este grande clube que é o Benfica", expressou.

A jogadora, de 27 anos, conquistou um campeonato e a Taça da Liga de 2020/21, tendo somando um total de 33 encontros oficiais.