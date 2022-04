E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica informou esta terça-feira que terminou o empréstimo de Heiddis Lillyardottir. A defesa islandesa, de 26 anos, chegou em dezembro último, cedida pelo Breidablik, e fez apenas dois jogos com a camisola das águias."O clube agradece a atitude profissional da defesa islandesa no período em que esteve integrada na equipa feminina de futebol", pode ler-se no comunicado divulgado pelo Benfica.