Holanda pela primeira vez nas meias-finais do Mundial de futebol feminino

A Holanda qualificou-se este sábado pela primeira vez para as meias-finais do Mundial de futebol feminino, ao vencer a Itália, por 2-0, e vai defrontar as vencedoras do embate entre Alemanha e Suécia.





Em Valenciennes, Miedema, aos 70' minutos, e Stefanie van der Graat, aos 80', assinaram os tentos das holandesas, atuais campeãs da Europa, que se juntaram a Estados Unidos, campeãs em título, e Inglaterra nas semifinais.Os jogos dos quartos de final ficam completos este sábado, com a partida entre Alemanha-Suécia, em Rennes.