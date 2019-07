Holanda sobe ao terceiro lugar no ranking de futebol feminino da FIFA

A seleção da Holanda, finalista vencida do Mundial de futebol feminino, subiu esta sexta-feira do oitavo para o terceiro lugar do ranking da FIFA, liderado pelos Estados Unidos e no qual Portugal mantém o 30.º posto.

A equipa norte-americana, que no domingo revalidou o título mundial ao derrotar na final a Holanda por 2-0, mantém a liderança com mais 121 pontos do que a Alemanha, que continua na segunda posição.

A Suécia, que conquistou o terceiro lugar no Mundial, ao derrotar no último jogo a Inglaterra por 2-1, subiu do nono para o sexto posto.

Em sentido inverso, a seleção inglesa desceu duas posições, de terceira para quinta, atrás da França, quarta classificada.

A seleção portuguesa mantém o 30.º lugar, a melhor classificação de sempre, alcançada em 29 de março deste ano.