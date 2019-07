Holanda-Suécia: Ninguém quer relaxar

Holanda ou Suécia. As duas seleções vão hoje (às 20h00) medir forças e uma delas vai assegurar um lugar na final do Campeonato do Mundo feminino. Mesmo com planos distintos, parece existir uma palavra que une as duas formações: concentração. Pelo menos, é isso que as palavras dos dois técnicos demonstram.

"É 50/50 para cada lado. Fizemos coisas positivas frente a Itália: garantimos as ‘meias’ e um lugar nos Jogos Olímpicos’2020. Mas não podemos relaxar. Estamos com fome!", vincou a selecionadora holandesa, Sarina Wiegman.

Já o homólogo sueco respira confiança. "Tínhamos a certeza de que podíamos vencer o Canadá... e conseguimos. Fomos com o mesmo sentimento para o jogo com a Alemanha... e conseguimos. Agora é fazer o mesmo frente às campeãs da Europa", disse Peter Gerhardsson.