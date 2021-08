Hope Solo 'arrasa' equipa médica dos Estados Unidos: «Passavam Xanax como se nada fosse»

Hope Solo, antiga guarda-redes da seleção norte-americana de futebol feminino, arrasou esta quarta-feira a equipa médica dos EUA na altura em que competia. Em declarações ao programa 'All of US: The U.S. Women's Soccer Show', a antiga campeã olímpica pelos EUA nos Jogos Olímpicos de 2008 (Pequim) e 2012 (Londres) assumiu que os atletas recebiam ansiolíticos para diminuírem o stress e pressão que sentiam antes de entrar numa partida.

"As pessoas estão cientes dos problemas e das pressões que os atletas têm de atravessar ao mais alto nível. Penso que ainda temos um longo caminho a percorrer em termos de realmente perceber o que isto é, sabes, nós costumávamos ter médicos que nos passavam Xanax como se nada fosse", revelou a campeã do Mundo em 2015 e vice-campeã mundial em 2011.

"Fazia parte da rotina quando estivemos na China para disputar o Mundial. Os médicos batiam à tua porta e passavam algo que te ajudasse a dormir melhor devido à ansiedade e nervos ou até mesmo pelo stress que sentíamos antes dos jogos. Isto são problemas diários que todos os olímpicos atravessam e penso que as pessoas têm conhecimento disso. Temos discutido este assunto e esta temática há uns cinco anos e existem várias formas de seguir, mas existe conhecimento e isso já é um começo", acrescentou.

Sobre o episódio de Simone Biles nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020

"Por vezes é muito difícil manter um sorriso à frente das câmaras. É isso que esperam que os atletas, tal como Simone Biles, façam. Ela é a mais-que-tudo dos Estados Unidos e mesmo assim veio a público e disse: 'Querem saber que mais? Eu não o tenho [o sorriso] comigo hoje'. Isso exige muita força e determinação", terminou.