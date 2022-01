Hugo Duarte vai suceder a Gonçalo Nunes no comando do Amora. O técnico, de 43 anos, desvinculou-se do Atlético, que também disputa a Liga BPI, para assinar pelo líder da fase de permanência/descida. Após as saídas do diretor desportivo Rui Sota e do treinador, também as jogadoras Ana Rita Oliveira e Nadine Cordeiro já abandonaram o clube. Sabeque a mudança estratégica, que implica uma redução salarial, está na origem da ‘revolução’."Estamos a fazer uma restruturação, criando condições sustentáveis para o clube", afirmou Paulo Cunha Cavaco, presidente do Amora, ao nosso jornal, garantindo: "O nosso objetivo é ter uma equipa competitiva e mantermo-nos na Liga BPI."