Iara Gonçalves assina contrato de formação com o Sporting: «Prometo dar tudo dentro e fora de campo»

O Sporting anunciou esta quarta-feira a assinatura do contrato de formação com Iara Gonçalves, de 17 anos, que tem alinhado na formação B dos leões. A jovem jogador mostrou-se feliz pela confiança depositada nos seus préstimos."É um sentimento de muita alegria. Estou muito contente por terem confiado em mim, espero continuar cá por muitos mais anos. Prometo dar tudo dentro e fora de campo por este clube", frisou à Sporting TV, dando ainda conta que até jogou futsal."Antes de chegar ao Sporting jogava futsal. Comecei num clube chamado Dream Talents FC, onde estive dois anos, e depois fui para o Futsal Feijó. Mais tarde, vim para o Sporting. Gosto mais e estou mais habituada ao estilo do futebol, mas o futsal tem algo de que gostava muito que é pegar na bola e fintar todos", frisou Iara Gonçalves, internacional português sub-19 que atua como lateral.