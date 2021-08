Inaugurada a primeira agência exclusiva de futebol feminino em Portugal

A 'Teammate Football Management' é a primeira empresa de agenciamento de jogadoras exclusivamente dedicada ao futebol feminino em Portugal. Com Sporting, Benfica e Sp. Braga a entrarem no campeonato nacional, o futebol feminino ganhou outra dimensão, nomeadamente com o incremento da profissionalização de um setor que, há uns anos, era puramente amador.





O crescimento da modalidade tem sido bastante relevante e todas as áreas associadas têm-se desenvolvido. O agenciamento de jogadoras não é diferente e Raquel Sampaio, fundadora do projeto, é direta no que aos objetivos diz respeito."A Teammate Football Management tem como objetivo colocar o futebol feminino no mesmo patamar, com os mesmos direitos e oportunidades, que o futebol masculino", referiu a mentora da agência. Em relação ao que trás de novo, a agência pretende oferecer um "serviço 360°, que potencia a jogadora no pré-carreira, na profissionalização e na transição pós-futebol", pode ler-se no comunicado emitido.O trabalho de Raquel Sampaio tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos anos, daí que a 'Teammate Football Management' conte com atletas de nome no panorama do futebol nacional: Inês Pereira e Mónica Mendes (Servette), Rute Costa (Famalicão), Sofia Silva (Sp. Braga), Ágata Filipa (Glasgow City), Fátima Pinto (Sporting), Francisca Cardoso (Heerenveen). No mercado de treinadoras, Mariana Cabral, que assumiu recentemente o comando técnico da equipa principal do Sporting, é outro dos nomes que se associou à empresa.