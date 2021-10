Inédito: Europeu feminino vai ser patrocinado por Nike e Adidas

Estamos habituadas a vê-las numa luta direta pelo patrocínio das principais provas e equipas do mundo do futebol, mas desta vez, arriscamos dizer de forma inédita, a Adidas e Nike vão partilhar o estatuto de patrocinadoras da mesma competição. Será no Europeu feminino do próximo ano, onde a marca alemã será a responsável pelos equipamentos oficiais da prova e a norte-americana terá a seu cargo o desenvolvimento e produção da bola oficial. Na prática trata-se de uma consequência da Covid-19, por conta do adiamento para o próximo ano da prova mais importante do futebol feminino europeu.





A situação explica-se de forma simples: UEFA tem um acordo com a Nike para patrocinar as suas provas femininas até final de 2021, tendo ainda antes da pandemia assinado um novo vínculo - válido a partir de 2022 -, agora com a Adidas, para assumir essa posição. Ora, o contrato com a Nike terminava no final deste ano precisamente por conta do Europeu, algo que levou a UEFA a chegar a um entendimento com as duas marcas, repartindo a missão de fornecer o material por ambas."Ainda que a Adidas seja o nosso fornecedor oficial de bolas até 2025, a Nike vai ter o direito de fornecer as bolas do Euro'2022. Temos uma parceria em curso com a Nike e vamos trabalhar juntos para que o Euro'2022 seja um sucesso para eles, mas também para a Adidas e os outros parceiros no futebol feminino", explicou uma fonte da UEFA ao jornal francês 'L'Equipe'.