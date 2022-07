Inês Gonçalves renova com o Sporting: «Este clube é especial»

Inês Gonçalves renovou contrato com o Sporting. A avançada de 21 anos, que chegou ao clube em 2018/19 e se estreou na equipa principal em 2020/21, assumiu que "continuar em casa é um sentimento de felicidade"."Este clube é especial. Estou aqui para dar o meu melhor pelo Sporting. É muito bom o clube apostar na formação e isso está à vista de todos. Há cada vez mais jovens da formação na equipa principal e a ganharem a titularidade. Para mim, é um orgulho fazer parte do ADN Sporting. É um clube diferente, que tem pessoas incríveis que tornam o projeto único" afirmou a atacante aos meios de comunicação do clube de Alvalade.Inês Gonçalves revelou que vive um sonho todos os dias: "A minha ambição é representar sempre o como desde o primeiro dia. Não me perguntem quais são os sonhos que tenho porque enquanto representar o Sporting estou a realizar o meu sonho todos os dias". "Nunca vou conseguir dar ao clube aquilo que ele já me deu. É algo incrível. O Sportingtornou-se na minha casa há quatro anos e eu aprendi a amá-lo, por isso não há nenhum sítio no Mundo onde eu queira estar que não seja o Sporting", acrescentou, recordando o percurso até agora: "Sou muito mais jogadora hoje em dia e o clube, para além de me ter ajudado nisso, também me deu muitos valores a nível pessoal e profissional."A internacional portuguesa sub-19 elogiou ainda a capitã Ana Borges, que recentemente se tornou na mais internacional de sempre por Portugal: "Falar dela é falar de alguém especial. É uma pessoa fantástica dentro e fora de campo e um dos meus pilares aqui dentro. É com imenso orgulho que a vejo ser a mais internacional de sempre por Portugal e a tenho como capitã da minha equipa. Estou eternamente grata por partilhar o balneário e o campo com ela e por poder desfrutar do futebol dela."Nas duas últimas épocas, Inês Gonçalves alinhou também pela equipa B leonina, tendo conquistado a 2.ª Divisão. Pela equipa principal ergueu uma uma Taça de Portugal e uma Supertaça. A fechar, deixou um pedido e uma promessa aos adeptos: "Que nos apoiem e que venham ver os nossos jogos. Nós prometemos bom futebol e prometemos representar o Sporting ao mais alto nível. Vamos dar sempre tudo pelo lube."