Inês Macedo dá a vitória ao Vilaverdense e ‘Fama’ submete a candidatura

O Vilaverdense começou a temporada com o pé direito, vencendo em Condeixa, por 1-0, num jogo ‘pobre’ em termos técnicos. O triunfo foi conquistado na segunda metade através de um golo de Inês Macedo, aos 49’, ainda que tenha sido na primeira parte que a equipa nortenha tenha justificado os três pontos, altura em que dominou por completo. Após o golo sofrido, o Condeixa subiu no terreno e teve algumas chances, mas falhou no capítulo da finalização.





A tarde começou em festa com a entrega do prémio fair play da Liga BPI 2020/21 ao Clube Albergaria, mas os festejos após o apito inicial acabaram por pertencer ao Famalicão, que mostrou argumentos para lutar por títulos durante a presente época. Daniela Silva inaugurou o marcador bem cedo e motivou as visitantes para uma primeira parte de sentido único e com mais três golos sem resposta. Na segunda metade, Sara Taveira selou o 5-0 final.