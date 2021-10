Inês Pereira defende penálti

Apesar da derrota (0-3) perante a Juventus, Inês Pereira esteve em destaque no Servette, na 1ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões feminina. A guarda-redes de 22 anos, que no verão passado trocou o Sporting pelo clube suíço, defendeu um penálti de Andrea Staskova aos 27’, numa altura em que o resultado ainda estava a zeros. Depois, já não conseguiu travar Arianna Caruso, Lina Hurtig e Valentina Cernoia, autoras dos três golos da Juve. Mónica Mendes, a outra internacional portuguesa do Servette, jogou os 90’.