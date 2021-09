Inês Pereira e Mónica Mendes na fase de grupos da Liga dos Campeões

A fase de grupos da Liga dos Campeões feminina começa a ganhar forma e, hoje, houve um embate com várias portuguesas. Servette e Glasgow City lutavam para garantir um lugar na próxima fase da competição, no entanto, após o empate (1-1) na primeira mão, a equipa suíça foi à Escócia vencer por 2-1 e carimbar a passagem à fase de grupos. Mónica Mendes e Inês Pereira, do lado do Servette, e Ágata Filipa, no Glasgow, foram titulares mas nem todas saíram a sorrir.





Desde pequena que sonhei com este objetivo. Abracei um novo projeto e larguei todos os meus mais próximos para viver o sonho, estou a milhares de kilometros do meu país, hoje foi por toda a gente que acreditou em mim e até aquela que não acreditou, hoje foi pelos meus ?? pic.twitter.com/WILDMRH6Ux — Inês Pereira (@inespereira12_) September 8, 2021

No filme do jogo, a formação escocesa saiu na frente do marcador e, aos 14 minutos, Priscila Chinchilla fez o gosto ao pé. Antes do tempo de intervalo, a camisola sete, Jade Boho, restabeleceu a igualdade, levando tudo empatado para os balenários. Na segunda parte, o nervosismo ia ganhando espaço à medida que o relógio ia avançando, mas aos 48', Sandy Mandly, que já tinha assitido no primeiro golo dos suíços, fez golo e empurrou o Servette para a Liga dos Campeões.Após o final da partida, a guarda-redes Inês Pereira recorreu à sua conta pessoal de Twitter para expressar toda a felicidade: "Desde pequena que sonhei com este objetivo. Abraçei um novo projeto e larguei todos os meus mais próximos para viver o sonho, estou a milhares de quilómetros do meu país, hoje foi por toda a gente que acreditou em mim e até aquela que não acreditou, hoje foi pelos meus."Já Mónica Mendes escreveu no seu Instagram: "Apenas sintam: ENSEMBLE [juntos]! De Genebra à Europa. A história foi escrita mais uma vez! Aqui estamos para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Allez Servette!"