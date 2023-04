Inglaterra bate Brasil nos penáltis e conquista a Finalíssima de futebol feminino

Inglaterra é o primeiro vencedor da Finalíssima de futebol feminino. As inglesas, comandadas pela holandesa Sarina Wiegman, bateram o Brasil (1-1, 4-3 pen.) nos penáltis, num encontro em que a benfiquista Ana Vitória não foi opção para a sueca Pia Mariane Sundhage.

Perante mais de 83 mil adeptos nas bancadas de Wembley (83.132), as inglesas adiantaram-se no marcador ainda na primeira parte, aos 23 minutos, com um golo de Ella Ann Toone, média de 23 anos do Manchester United. Seis minutos depois, Lauren James, avançada do Chelsea, viu ser-lhe anulado pelo VAR o golo que deixaria Inglaterra mais confortável no marcador por fora de jogo.

Na segunda metade do encontro, Brasil procurou o resultado, com duas alterações logo no reinício: as entradas de Adriana e Andressa para os lugares de Bia Zaneratto e Lauren Costa. As brasileiras foram pressionando as adversárias até que foram recompensadas com um golo de Andressa já nos descontos da partida (90'+3), que permitiu ao Brasil levar a decisão para os penáltis.

Na 'lotaria', as inglesas foram mais eficazes (4-3) e celebraram a conquista da primeira edição da Finalíssima, prova que junta o campeão europeu ao campeão sul-americano.