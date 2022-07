Inglaterra goleia Suécia e garante presença na final do Europeu feminino

A Inglaterra voltou esta terça-feira a dar espetáculo no Europeu feminino, com um golo de calcanhar à mistura, no triunfo por 4-0 sobre a Suécia, que valeu o acesso à final da competição.

Em Sheffield, perante a número dois do ranking mundial (e também responsável pela eliminação de Portugal na fase de grupos), a seleção inglesa voltou a reforçar o estatuto de séria candidata a conquistar o título com uma justa, embora também surpreendente, goleada perante o rival escandinavo.

Em Bramall Lane, a anfitriã do Euro'2022, a seleção inglesa, chegou ao triunfo com golos de Mead, aos 34 minutos, de Bronze, aos 48', de Russo, aos 68', e de Kirby, aos 77'.

Com perto de 30 mil pessoas no estádio a cantar 'Football is coming home/o futebol regressou a casa', o hino tornado popular no Euro1996 masculino, as inglesas garantiram a terceira presença do seu país na final do Europeu feminino e agora ficam à espera do desfecho do embate da outra meia-final entre Alemanha, oito vezes campeã, e França, agendada para quarta-feira, em Milton Keynes.

A final será no domingo, no lendário Estádio Wembley, em Londres.

A goleada da Inglaterra foi mais que justa, mas a partida até começou melhor para o lado da Suécia, campeã em 1984, que criou perigo logo no primeiro minuto, por Sofia Jakobsson e, pouco depois, por Stina Blackstenius.

A reedição da final de 1984 prometia ser equilibrada, mas tudo mudou aos 34 minutos, quando Mead converteu da melhor forma um centro de Bronze, tornando-se apenas na segunda jogadora a chegar aos seis golos num Europeu, juntando-se à alemã Inka Grings (2009).

O golo deixou claramente a equipa inglesa mais solta e, prova disso, foi a segunda parte, em que construiu a goleada com toda a naturalidade, perante uma Suécia completamente desnorteada.

Aos 48 minutos, num canto marcado por Mead, Bronze ampliou a vantagem, com um cabeceamento que passou por entre as pernas de duas jogadoras suecas, e, aos 68, Russo, à pouco tempo em campo, arriscou com sucesso um remate de calcanhar, no golo que deixou Bramall Lane em festa absoluta.

Antes do apito final, com assistência de Mead, cada vez mais a grande figura do torneio, Kirby confirmou a goleada, num lance com culpas para a guarda-redes sueca, aos 77.

Jogo no Bramall Lane, em Sheffield.

Inglaterra -- Suécia, 4-0

Ao intervalo, 1-0.

Marcadoras:

1-0, Mead, 34 minutos.

2-0, Bronze, 48.

3-0, Russo, 68.

4-0, Kirby, 77.

Equipas:

- Inglaterra: Earps, Bronze, Bright, Williamson, Daly (Greenwood, 87), Mead (Kelly, 86), Stanway (Scott, 87), Kirby (Toone, 79), Walsh, Hemp e White (Russo, 57).

Treinador: Sarina Wiegman (Hol).

- Suécia: Lindahl, Ilestedt (Andersson, 55), Sembrant (Bennison, 76), Eriksson, Glas, Angeldahl (Seger, 51), Asllani, Bjorn, Rolfo, Blackstenius (Hurtig, 76) e Jakobsson (Rytting Kaneryd, 52).

Treinador: Peter Gerhardsson.

Árbitro: Esther Staubli (Suíça).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bjorn (73) e Stanway (85).

Assistência: 28.642 espetadores