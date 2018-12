Inglaterra organiza fase final do Europeu feminino de 2021

A Inglaterra vai organizar a fase final do Campeonato da Europa de futebol feminino de 2021, por decisão do Comité Executivo da UEFA, reunido esta segunda-feira em Dublin, anunciou o presidente do organismo, o esloveno Aleksander Ceferin.

O último Europeu feminino realizou-se na Holanda em 2017 e contou pela primeira vez com a participação da seleção portuguesa, que foi eliminada na primeira fase, numa edição em que a seleção holandesa se sagrou campeã, ao vencer na final a Dinamarca, por 4-2.

Na reunião de hoje do Comité Executivo do organismo regulador do futebol europeu ficou também decidido que a Hungria e a Eslovénia serão os países organizadores do Campeonato da Europa sub-21 masculino, que vai decorrer em junho 2021.