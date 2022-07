Inglesas pedem novo equipamento à Nike: rejeitam calções brancos por causa da menstruação

A seleção da Inglaterra entrou no Europeu feminino com uma vitória sobre a Áustria, por 1-0, em Old Trafford, mas horas depois surgiu uma polémica que fez eco na imprensa do país. As jogadoras querem deixar de usar calções brancos, por causa da menstruação.O jornal 'The Telegraph' e o portal 'The Athletic' contam a história. "A ansiedade das jogadoras em vestir branco durante a menstruação é de tal ordem que elas já discutiram com o fabricante oficial de equipamentos da federação, a Nike, a possibilidade de uma mudança de cor", escreve o jornal.Beth Mead, internacional inglesa, eleita MVP da partida, falou sobre o assunto na zona mista. "É algo que já falámos com a Nike. Esperemos que mudem a cor. É muito bom ter um equipamento completamente branco, mas às vezes não é prático, naquela altura do mês. Lidamos com o problema da melhor forma que podemos. Discutimos o assunto no seio da equipa e transmitimos isso à Nike", frisou a jogadora.Não é a primeira vez que esta questão surge nos meandros do desporto. Em Wimbledon, por exemplo, as tenistas têm de vestir equipamentos inteiramente brancos.