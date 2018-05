Os ingressos para a final da Taça de Portugal de futebol feminino, agendada para o próximo dia 27 entre Sporting e Sp. Braga (17h15 no Estádio Nacional) já estão disponíveis desde esta terça-feira.Apesar de a entrada ser gratuíta, é necessário apresentar o bilhete, que pode ser levantado nas bilheteiras dos finalistas.No dia do jogo, as bilheteiras do Estádio Nacional estarão abertas a partir das 10 horas.

Autor: Cláudia Marques