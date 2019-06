Ingressos para os EUA-França podem chegar aos... 10 mil euros

Os quartos-de-final do Mundial reservaram um encontro entre os EUA e França, agendado para a próxima 6ª feira, no Parque dos Príncipes, em Paris. O confronto entre as campeãs do Mundo e a seleção anfitriã tem despertado bastante expectativa junto dos adeptos e no site americano Stubhub, que se dedica à revenda de ingressos, há bilhetes à venda que começam nos 449 euros até... aos 10 mil euros para o jogo.





A organização do evento já veio avisar que somente detentores de bilhetes oficiais adquiridos na FIFA ou junto dos parceiros podem entrar no estádio e não garante o acesso a quem comprar bilhetes em sites oficiosos.