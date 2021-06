Internacional Anouk Dekker reforça equipa feminina do Sp. Braga

A internacional pelos Países Baixos Anouk Dekker, de 34 anos, é o mais recente reforço da equipa feminina de futebol do Sp. Braga, anunciou esta terça-feira o clube minhoto.

As bracarenses passam a contar com a experiência de uma campeã europeia em 2017 e vice-campeã mundial em 2019, que pode jogar como defesa central ou média defensiva.

"Penso que as diferenças para os Países Baixos, Alemanha e França são grandes [comparando com o futebol português] e que posso acrescentar experiência aqui em Portugal. Espero ser uma grande ajuda para as jogadoras portuguesas e para o Sporting de Braga", disse, citada pelo sítio oficial dos 'arsenalistas'.

Anouk Dekker chega a Braga depois de várias épocas nas francesas do Montpellier.

"Depois de ter ganho o Europeu e de ter ficado em segundo no Mundial há dois anos atrás, continuo a jogar ao mais alto nível. Espero ser importante para o Sporting de Braga", frisou.

Afirmando-se "diferente" em campo daquilo que é como pessoa, a jogadora notou: "eu nunca desisto, jogo a um alto nível e quero ganhar todos os jogos".

Anouk Dekker faz parte da lista de convocadas da seleção dos Países Baixos para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020, que decorrem este ano.