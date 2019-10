Internacional argentina sub-20 foi baleada pela polícia quando estava no funeral do irmão

Ver esta publicação no Instagram ? Uma publicação partilhada por Rocio Correa (@rociocorrea.09) a 30 de Set, 2019 às 12:33 PDT

Rocio Correa, jogadora da seleção argentina sub-20 e do San Lorenzo, saltou para as primeiras páginas dos jornais argentinos por ter sido baleada pela polícia, durante o funeral do irmão.A futebolista, de 19 anos, estava ano cortejo fúnebre do irmão mais novo, vítima de um acidente de viação, quando se viu no meio de uma ação policial, tendo sido atingida por duas balas de borracha."Começamos a correr e os polícias seguiram-nos e dispararam. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas. Um dos meus tios foi baleado 25 vezes. Não tínhamos intenção de causar nada, só queríamos ir ao cemitério para deixar o meu irmão", afirmou a jogadora à imprensa local.Entretanto, Rocio Correa recorreu às redes sociais para abordar os acontecimentos trágicos dos últimos dias.