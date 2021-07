Internacional brasileira Valéria reforça Benfica

A avançada Valéria Cantuário é reforço do Benfica, com a internacional brasileira a assinar um contrato até 2024, informou esta sexta-feira o clube campeão nacional.

"Valéria Cantuário, internacional brasileira de 22 anos, é reforço da equipa feminina de futebol do Sport Lisboa e Benfica até 2024. Chega dos espanhóis do Madrid CFF", indica o Benfica, no site oficial na Internet.

A avançada, que foi chamada à seleção do Brasil em 2020, num particular com o Equador, em que marcou um golo, disse estar preparada para representar o Benfica, clube em que reencontra as compatriotas Ana Vitória e Nicole.

"A adaptação vai ser fácil. Há muitas brasileiras e, por isso, não vou ter problemas com a adaptação. O melhor vai ser dentro de campo, porque já conheço o futebol delas e elas o meu. Vamos poder trabalhar e contribuir para a equipa", considerou, em declarações à BTV.