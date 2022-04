Ivo Campos abandona o comando técnico do Amora

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ivo Campos deixou o comando técnico do Amora, líder da fase de permanência da Liga BPI. O treinador, de 24 anos, comunicou à direção a intenção de terminar funções no imediato, o que surpreendeu a estrutura do futebol feminino, que tentou demovê-lo propondo que terminasse a época, mas a decisão foi irreversível.

O técnico justificou a saída imediata com fadiga física e mental, motivo pelo qual saíram também os adjuntos Carlos Pereira, Carolina Correia e Nuno Teixeira. "Esta situação deixou toda a estrutura perplexa, porque se tratava de uma pessoa que o Amora sempre valorizou e que fazia parte do projeto que tinha para o crescimento da modalidade, tendo-lhe sido dada a oportunidade, há cerca de um mês, treinar a equipa sénior", referiu o clube, em comunicado.

Face à situação, que afeta outros escalões do Amora, os responsáveis estão a trabalhar internamente para encontrar uma solução que permita finalizar a época. Recorde-se que Ivo Campos - alcançou uma vitória em três jogos à frente da equipa - era o terceiro treinador da temporada, que começou sob o comando de Gonçalo Nunes e, no final de janeiro, prosseguiu com Hugo Duarte.