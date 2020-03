Já arrancaram as jornadas técnicas do futebol feminino

Arrancaram na manhã deste sábado no Algarve as jornadas técnicas do futebol feminino, com a presença de 36 personalidades, nomeadamente representantes da Federação Portuguesa de Futebol, da Liga BPI e de Associações Distritais e Regionais que não estão representadas no principal escalão.





A sessão de abertura dos trabalhos esteve a cargo de Mónica Jorge, diretora da FPF, seguida de duas apresentações: a primeira de Carlos Lucas (diretor de Competições e Eventos da FPF) e José Couceiro (Diretor Técnico Nacional da FPF), intitulada "Formatos Competitivos e caminho da Liga BPI", e a segunda conduzida por João Leal (Diretor de Registos e Transferências da FPF), versando precisamente o tema "Inscrições e Registos".A última intervenção foi protagonizada pela espanhola Lola Romero, diretora do Atlético de Madrid, que falou sobre "Organização de um clube".Para domingo estão programadas cinco apresentações.