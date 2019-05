Jassie Gonçalves e Carolina Vilão sonham conquistar a Taça de Portugal

As jogadoras Jassie Vasconcelos e Carolina Vilão assumiram esta segunda-feira o sonho de conquistar a Taça de Portugal e ajudar o Benfica a celebrar, no sábado, o seu primeiro título oficial no futebol feminino, numa final frente ao Valadares Gaia.Em declarações prestadas à margem da apresentação enquanto jogadoras de uma empresa de agenciamento, as duas futebolistas do clube da Luz vincaram a conquista da Taça como um objetivo traçado desde o início da época e que pode agora ser atingido no Estádio Nacional, em Oeiras."É muito bom estar na final, é um momento histórico para o Benfica e um momento histórico para mim. Estou muito feliz, não consigo descrever o que sinto", confessou a médio Jassie Vasconcelos, secundada pela guarda-redes Carolina Vilão: "Agora vamos jogo a jogo, final a final. Gostava muito de ter o estádio cheio e fazer uma festa incrível no Jamor".Jassie Vasconcelos tem sido um dos destaques do Benfica na época de estreia no futebol feminino, contabilizando já mais de 30 golos na temporada, e reconheceu uma performance "muito boa" a nível individual, mas reiterou que o sonho da Taça está vinculado à conquista a nível coletivo."Sou uma jogadora que ambiciona sempre muito mais. Aprendi muito, treinei ao lado de grandes jogadoras e chegar à final da Taça de Portugal é sempre um sonho para qualquer jogadora. O meu sonho é chegar, ganhar, levantar a taça", resumiu, sentenciando: "O staff sabe perfeitamente as jogadoras que tem, e mesmo para nós o objetivo é ganhar a Taça e subir à primeira divisão. Não foi bem exigido, nós é que queremos mais".O Benfica poderá conquistar no sábado o primeiro título oficial no futebol feminino em caso de vitória sobre o Valadares Gaia no Estádio do Jamor. As 'encarnadas' atingiram o jogo do título depois de eliminarem o Braga, que se sagrou campeão nacional, enquanto a formação nortenha superou na outra meia-final o Clube Albergaria.